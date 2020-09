Regionali: Pentangelo (FI), campagna difficile, grazie a nostri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata una campagna elettorale difficile sotto tutto i punti di vista con risultati al di sotto delle aspettative. Nessun problema a riconoscerlo, e alla fase di analisi, che sarà particolarmente approfondita, seguirà quella delle azioni necessarie a rilanciare il partito e a ridare una prospettiva politica al nostro elettorato di riferimento. Ringrazio sinceramente tutti i nostri candidati per la disponibilità e lo straordinario impegno profuso in questa impari competizione e i nostri elettori che hanno creduto in noi, nella nostra classe politica e soprattutto nel nostro progetto politico". Lo ha affermato il coordinatore provinciale di Forza Italia di Napoli, Antonio Pentangelo. (Ren)