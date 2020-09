Napoli: De Magistris, furti al servizio verde non ci intimidiscono (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ente ha reso noto che su entrambe le vicende, ovviamente denunciate, sono state attualmente in corso le indagini, al fine di individuare i responsabili per assicurarli alla giustizia e forte è la condanna da parte di tutta la giunta de Magistris. Il sindaco e l'assessore al verde Felaco hanno dichiarato in una nota: ""Se qualcuno pensa di fermare il nostro lavoro si sbaglia, manteniamo alta l'attenzione contro ogni forma di atto criminale e boicottaggio. L'Amministrazione si sta dalle prime ore prodigando per supportare l'iter investigativo, affinchè questi beni di proprietà delle cittadine e dei cittadini siano restituiti al più presto alla collettività per garantire il funzionamento di un servizio strategico per il benessere della città". (Ren)