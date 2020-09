Pompei: il Parco archeologico aderisce a Giornate Europee del Patrimonio 2020 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "Sabato sera inoltre dalle ore 20 alle 23, con ultimo ingresso alle ore 22 e al costo simbolico di 1 euro, sono in programma passeggiate notturne a Pompei, con il percorso di suoni e luci Enel Sole che consentirà di ammirare l’area monumentale del Foro con i suoi principali edifici, e visite guidate alla Villa di Poppea a Oplontis (Torre Annunziata) e a Villa Regina a Boscoreale". Le informazioni utili: "Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora con i seguenti turni: 20.00; 20.30; 21.00; 21.30; 22.00. A Pompei sarà consentito ingresso per massimo 300 persone per turno. Nei siti esterni si seguono i contingentamenti già previsti durante le fasce diurne". (Ren)