Piemonte: Cirio, con Confindustria predisporremo piano di sviluppo industriale da presentare all'Europa

- La predisposizione di un Piano di sviluppo industriale per il Piemonte sarà al centro della prossima programmazione dei fondi europei 2021-2027. L’annuncio è arrivato a margine dell’incontro svoltosi ieri pomeriggio tra la Giunta regionale e il Consiglio di Confindustria Piemonte. Il Presidente della Regione, Alberto Cirio, ha spiegato che "si lavorerà sul modello di quanto avviene da anni in agricoltura con il Piano di sviluppo rurale, ovvero lo strumento attraverso il quale le Regioni pianificano insieme all’Unione europea i filoni prioritari di sviluppo e finanziamento per il territorio". Cirio ha sottolineato che "per la prima volta si lavorerà in modo analogo predisponendo un Piano di sviluppo industriale. Lo stesso verrà fatto per il commercio e l’artigianato". il governatore ha ricordato anche che dal Recovery Plan dovrebbero arrivare al Piemonte tra gli 8 e i 10 miliardi di euro, che sommati ai 3 miliardi della futura programmazione 2021-2027 rappresentano una cifra mai avuta prima a disposizione per la crescita del nostro territorio. Cirio ha inoltre puntualizzato che le risorse europee vanno pianificate attraverso misure calzanti il più possibile alle esigenze del territorio. (segue) (Rpi)