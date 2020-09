Sardegna: attesa a Sassari per la visita del presidente della Repubblica Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sassari si prepara ad accogliere il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in visita in città in occasione del decennale dalla scomparsa del suo predecessore, Francesco Cossiga. Il Capo dello Stato era atteso lo scorso 24 febbraio ma la visita fu rimandata per un'indisposizione. L'appuntamento è alle 11 nell'Aula Magna dell'università cittadina dove Cossiga insegnò diritto costituzionale. Mattarella arriverà all'aeroporto militare di Alghero per poi partire alla volta di Sassari dove sarà accolto dal rettore Massimo Carpinelli, alla presenza del sindaco Nanni Campus. All'evento è prevista la partecipazione dell'associazione Coro dell'università di Sassari e la Corale Nova Euphonia. Alla fine della cerimonia in rettorato, il presidente si recherà al cimitero monumentale di Sassari per rendere omaggio alle tombe di Francesco Cossiga e dell'ex presidente Antonio Segni. Previsto un incontro con l'arcivescovo Gianfranco Saba. Il Capo dello Stato ripartirà per Roma alle 12. (Rsc)