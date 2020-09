Piemonte: Regione, prima riunione del Tavolo oratori piemontesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, ha evidenziato che si è ritenuto opportuno specificare che, per quanto attiene alla numerosità dei gruppi, le prescrizioni contenute nelle linee guida sono rivolte alle attività strutturate, non a quelle occasionali libere e che, altrettanto importante, il catechismo non soggiace ad esse, bensì alle tre regole auree per il contenimento dell’epidemia, cioè distanziamento, utilizzo delle mascherine e igiene delle mani. Tale specificazione verrà formalizzata attraverso la redazione di una nota assessorile che integrerà di fatto quanto già previsto dalle linee guida, soffermandosi sul campo di applicazione e sul rapporto numerico. Un incontro proficuo e positivo, ha dichiarato al termine l’Assessore, che testimonia l’assoluto spirito di collaborazione fra il mondo oratoriale ecclesiastico e l’Amministrazione regionale, alla quale sta a cuore garantire il prezioso patrimonio di socialità rappresentato dagli oratori e tutelare la salute dei bambini e dei ragazzi che li frequentano. (Rpi)