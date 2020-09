Abruzzo: un "pasto sospeso" per nuovi poveri da Covid, sabato e domenica in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'obiettivo di affrontare la questione delle 'nuove povertà' emerse in seguito alla pandemia di coronavirus, il 26 e 27 settembre la Comunità Papa Giovanni XXIII (Apg23) fondata nel 1968 da don Oreste Benzi scende nelle piazze di tutta Italia e dell'Abruzzo con l'iniziativa solidale 'Un Pasto al Giorno'. "Per molti il coronavirus ha significato perdere tutto quel poco che avevano. Ecco perché - spiegano i responsabili dell'Apg23 - la nostra missione di fronte a queste nuove difficoltà diventa non solo quella di aiutare ad affrontare i problemi materiali, ma anche quella di dare un sostegno psicologico a chi ne ha più bisogno". Anche in Abruzzo le conseguenze del virus sono state importanti e l'Apg23 - attiva con diverse realtà tra Case famiglia e Case di accoglienza - negli ultimi mesi è diventata un punto di riferimento per tutte quelle persone che vengono raggiunte con sostegno e aiuti alimentari. "Con il contributo degli artisti dell'Associazione autori di immagini abbiamo realizzato una collezione di tovagliette all'americana che distribuiremo in piazza: un oggetto simbolico - spiegano - che rappresenta il posto preparato per qualcuno alla propria tavola. In questo modo, dunque, è possibile lasciare un 'pasto sospeso' per chi oggi non riesce a provvedere da solo al cibo", concludono. (Gru)