Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

- Il presidente della regione Molise Salvatore Toma ha convocato per domani (ore 9.30) una riunione dell'Assemblea regionale molisana. Molti fra documenti politici e proposte di legge iscritte all'ordine del giorno dei lavori. In particolare spiccano la proposta di legge di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Norme per il riconoscimpnto ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)" quella di iniziativa del consigliere Fanelli, per la "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni"; quella del consigliere Fanelli, ad oggetto "Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura". Disegno di legge dei consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "Disciplina delle cooperative di comunità e azioni regionali a sostegno"; disegno di legge dei consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione"; disegno di legge dei consiglieri Matteo, Di Lucente recante "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo". Proposta di legge a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano".(Gru)