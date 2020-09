Sardegna: un positivo a Covid fra Vigili urbani di Olbia, comando chiuso e agenti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comando della Polizia locale di Olbia chiuso e agenti a casa per un caso di positività al Covid registrato fra gli agenti. La decisione è stata presa dal sindaco della città gallurese, Settimio Nizzi. "Abbiamo chiesto all'Ats di effettuare i tamponi a tutto il personale della Polizia locale e della Protezione civile - ha detto il primo cittadino - in modo da mettere in condizione i nostri dipendenti di riprendere servizi in sicurezza. Complessivamente saranno 80 i test eseguiti. (segue) (Rsc)