Sardegna: un positivo a Covid fra Vigili urbani di Olbia, comando chiuso e agenti a casa (2)

- Il sindaco Nizzi ha anche confermato di non aver ricevuto i dati completi sulle persone che hanno effettuato i tamponi al Mater Olbia. Il dato parziale è fermo a 124 positivi. Quanto ai dati mancanti, Nizzi ha dichiarato che "si tratta un problema di gestione della comunicazione. L'Ats predisporrà presto dei programmi con i quali in sindaci potranno accedere per poter estrapolare i i numeri dei contagi nel proprio Comune". (Rsc)