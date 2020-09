Cultura: Fondazione Tim sostiene musica classica italiana, erogazione complessiva di 400 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Tim sostiene la cultura della musica classica in Italia, mettendo a disposizione di tre importanti enti un'erogazione complessiva di 400 mila euro per contribuire alla sua diffusione in un momento delicato come quello attuale. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. "Siamo orgogliosi di poter annunciare questa importante donazione proprio nel giorno in cui riparte il Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, fra le città italiane più colpite dall'epidemia: Fondazione Tim ha deciso di sostenere questi progetti con l'obiettivo di favorire la più larga partecipazione alla vita culturale e musicale del nostro paese", ha commentato Salvatore Rossi, presidente della Fondazione, aggiungendo che la musica classica rappresenta un "messaggio universale di speranza e per questo vogliamo partire proprio dalle aree che hanno maggiormente sofferto nei mesi scorsi". In occasione della 57ma edizione sospesa a causa della serrata, prosegue la nota, l'Associazione ente Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo ha ideato una programmazione straordinaria post-Covid per restituire alla collettività la grande musica con l'irrinunciabile spettacolo dal vivo. (segue) (Com)