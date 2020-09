Coronavirus: 33enne di Isili ultima vittima, contagiato dopo una vacanza in Ogliastra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aveva appena 33 anni l'ultima vittima del coronavirus in Sardegna. Fabio Lecis, di Isili, in provincia di Cagliari, è arrivato ieri pomeriggio in fin di vita al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Si trattava di un paziente fragile, affetto da obesità. Prestava servizio come Oss in una casa di riposo in paese. Ma il contagio non c'entra nulla col suo lavoro. A Ferragosto era stato in vacanza in Ogliastra dove era entrato in contatto con alcuni giovani che, a loro volta, avevano trascorso le ferie in Costa Smeralda. Non più tardi della fine della scorsa settimana si era sottposto ad un nuovo tampone che, però, ha dato esito positivo, ancora una volta. Avrebbe dovuto ripetere il test questa settimana ma la grave crisi respiratoria che lo ha colpito improvvisamente ieri ha posto fine alla sua vita. A nulla è valsa la corsa in ambulanza verso Cagliari. (segue) (Rsc)