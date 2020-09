Imprese: Banco Bpm con Caritas a sostegno delle famiglie venete a Venezia, Verona, Vicenza e Treviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, prosegue la nota, a Venezia e Vicenza, dove i centri di ascolto delle Caritas diocesane hanno registrato un incremento del 100 per cento delle richieste di aiuto, l'azione si focalizzerà in modo particolare sull'acquisto di beni di prima necessità a favore delle famiglie con minori. Nel capoluogo veneto le risorse permetteranno di garantire l'acquisto di panieri mensili per l'infanzia, composti da beni alimentari specifici e prodotti per l'igiene, libri e materiali didattici: i panieri andranno a potenziare il sostegno ordinariamente offerto dai servizi a quasi 300 famiglie con minori di età compresa tra 0 e 15 anni. "I gruppi con minori con difficoltà economiche, aggravate dalla pandemia e dei quali Caritas Veneziana ha avuto in questi mesi contezza, sono circa 200, dei quali un quarto prima sconosciuto alla nostra rete: ringrazio Banco Bpm per aver voluto sostenere questo particolare target perché i minori, già normalmente soggetti fragili, in questo eccezionale momento storico sono soggetti a una doppia difficoltà, oltre alle privazioni dovute alle scarse possibilità economiche dei genitori devono vivere in abitazioni dove le tensioni e le liti sono quotidiane", ha spiegato il diacono Stefano Enzo, direttore della Caritas Diocesana veneziana. A Vicenza, prosegue la nota, le risorse verranno destinate per l'acquisto di beni alimentari specifici e prodotti per l’igiene a favore di 115 famiglie in carico al centro di ascolto di Vicenza, con oltre 200 bambini di età compresa tra 0 e 15 anni. "Ringraziamo Banco Bpm per questo importante sostegno: effettivamente stiamo notando un notevole incremento delle richieste di aiuto in beni primari, cui temiamo nei prossimi mesi si aggiungeranno molte richieste di sostegno al reddito per via di difficoltà lavorative", ha detto Enrico Pajarin, direttore della Caritas Diocesana vicentina. (segue) (Com)