Imprese: da Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cdp finanziamento da 23 milioni per Trevalli Cooperlat (2)

- "Abbiamo voluto guidare questa operazione, fornendo un tangibile contributo per supportare il nuovo percorso di sviluppo di un'azienda attenta all'innovazione e all'internazionalizzazione: confermiamo così l'impegno del nostro Gruppo nell'essere partner delle imprese italiane per affrontare insieme le sfide dei mercati e realizzare un business concreto e sostenibile", ha aggiunto. "L'operazione conferma la presenza concreta del nostro Gruppo al fianco delle aziende che operano nel territorio marchigiano, per sostenerle in un percorso di sviluppo solido che oggi non può prescindere da una crescente propensione all'export ed investimenti in innovazione e sostenibilità", ha detto poi Cristina Balbo, direttrice regionale per Emilia Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo. Il responsabile della divisione Cdp Imprese, Nunzio Tartaglia, ha infine commentato che Trevalli Cooperlat rappresenta una storia di successo del mondo cooperativo, che dimostra come solo mettendo insieme le forze di tanti piccoli produttori si può oggi competere sul mercato nazionale ed internazionale. "Questo è ancor più vero nel settore agroalimentare in cui l'eccellenza dei prodotti va accompagnata ad adeguate competenze di marketing e ad una capillare distribuzione territoriale: Cdp è orgogliosa di poter sostenere aziende di questo tipo, ancor di più in questa fase straordinaria dell'economia del nostro paese", ha concluso. (Com)