Sardegna: allarme per l'ospedale Rizzeddu di Sassari, in 100 rischiano il licenziamento

- Cento lavoratori dell'ex ospedale psichiatrico Rizzeddu di Sassari rischiano di essere licenziati e i pazienti trasferiti se entro 31 dicembre non verrà bandita la gara d'appalto per la gestione delle strutture psichiatriche sassaresi. Lo denuncia il capogruppo del Movimento cique stelle nel Consiglio regionale della Sardegna Desirè Manca che ha presentato sul tema una mozione sottoscritta da tutte le forze di opposizione. "Si tratta della salute dei pazienti e del futuro lavorativo di un centinaio di addetti - ha spiegato Manca -. Non permetteremo che quanto sta accadendo passi sotto silenzio, non saremo complici dello sfascio provocato da una Giunta immobile e dalla sua maggioranza". Per i pazienti del Rizzeddu, dopo una serie confronti avviati con l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu, era stata individuata una nuova sede, quella dell'istituto San Giovanni Battista a Ploaghe che successivamente è stata utilizzata per accogliere i pazienti malati di Covid-19. La mozione impegna giunta e assessore a modificare la destinazione d'uso del San Giovanni Battista, così da poter accogliere i pazienti psichiatrici e bandire al più presto la gara d'appalto per la gestione del Rizzeddu. (segue) (Rsc)