Sardegna: Giornate europee del patrimonio, il 26 e 27 settembre musei e siti culturali aperti alle visite

- Sono cinquanta i Comuni sardi che hanno aderito alle Giornate europee del patrimonio, promosse dall'Ue in tutti i luoghi di arte e cultura del vecchio continente e dedicate quest'anno al tema "Imparare per la vita". Il 26 e 27 settembre anche in Sardegna riapriranno siti archeologici, musei e pinacoteche. Coinvolti anche centri come Cagliari, Sassari, Nuoro, Porto Torres e La Maddalena. In programma concerti, convegni, incontri, mostre, visite guidate e rievocazioni in costume. L'iniziativa è coordinata dalla direzione regionale dei Musei, diretta dal soprintendente Bruno Billeci, che fa capo al ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo. "Il piano di valorizzazione che abbiamo allestito grazie a un grande lavoro di squadra, nonostante le difficoltà legate al Covid-19, è intenso e ricco di iniziative straordinarie - ha assicurato oggi Billeci nel corso della conferenza stampa di presentazione del cartellone, ospitata nella sala conferenze della Pinacoteca nazionale di Sassari -. Abbiamo cercato di organizzare tutto in modo che sia possibile partecipare a ogni iniziativa in giorni differenti. Nelle nostre intenzioni si tratta di una sequenza di iniziative che ben si coniuga con l'obiettivo comunitario di promuovere la cultura come strumento di educazione identitaria". Fra gli eventi, da segnalare i concerti e gli incontri messi in piedi per la riapertura della Pinacoteca nazionale di Cagliari, gli spazi all'aperto del museo Sanna di Sassari, l'Antiquarium di Porto Torres e il Compendio garibaldino di La Maddalena. Sul sito www.beniculturali.it/GEP2020 il programma completo dell'iniziativa. (Rsc)