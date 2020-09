Regionali: Presutto (M5s), aggredito ai seggi da rappresentante di lista Pd a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il senatore Vincenzo Presutto del Movimento Cinque Stelle insieme ad altri trentanove firmatari ha presentato una interrogazione in forma scritta rivolta alla ministra Luciana Lamorgese chiedendo misure di sicurezza ancora più stringenti contro gli episodi di intimidazione che avvengono nel corso dei consessi elettorali". L'annuncio in una nota che raccoglie la denuncia dei M5s: "Nella fattispecie il senatore ha denunciato di essere stato aggredito verbalmente da un rappresentante di lista del Partito democratico la sera di domenica venti settembre, mentre svolgeva la funzione di rappresentante per la sua lista in una scuola di San Giovanni a Teduccio, Napoli Est, per le elezioni regionali campane. Il rappresentante del Pd, anche consigliere municipale, si è rivolto con tono aggressivo al senatore, minacciando di picchiarlo, dopo che questi lo aveva redarguito per aver suggerito dove apporre il voto di lista e quali preferenze scegliere a due ragazze che si trovavano nel cortile della scuola sede del seggio, in piena violazione dei dettami costituzionali". (segue) (Ren)