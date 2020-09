Regionali: Aquino (Noi Campani), in Irpinia noi meglio dei partiti del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La direzione provinciale di Noi Campani esprime grande soddisfazione per i circa 11 mila voti ottenuti, pari al 5,5 per cento, conquistati in poche settimane alle elezioni regionali, con nuovo simbolo e con candidati espressione del mondo delle professioni". Lo ha affermato Ciro Aquino responsabile della formazione mastelliana in provincia di Avellino: "Si tratta di un risultato straordinario che ci colloca tra le forze politiche più rappresentative del panorama politico irpino, assegnandoci un podio più in alto rispetto alle tre forze politiche nazionali di centrodestra. Il nostro impegno, tuttavia, non si esaurisce con il passaggio elettorale delle elezioni regionali, ma prosegue con determinazione ed impegno, anche per ripagare gli elettori della fiducia che ci è stata accordata". (segue) (Ren)