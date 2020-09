Napoli: aggressione a piazza Bellini, due denunciati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Squadra Mobile e il Commissariato Decumani, nel corso dell’attività investigativa avviata a seguito di un'aggressione commessa lo scorso venerdì sera in piazza Bellini, hanno denunciato per percosse aggravate un 41enne con precedenti di polizia e un 33enne, entrambi napoletani. Gli stessi sono indiziati di aver fatto parte del gruppo che, dopo una discussione avvenuta in via Mezzocannone per futili motivi con due uomini, li ha raggiunti in piazza Bellini e aggrediti. Alla loro identificazione si è giunti grazie all'analisi delle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza cittadina e alle descrizioni fornite dalle vittime. (Ren)