Sardegna: dall'Università di Cagliari un piano per l'uguaglianza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è rendere l'Università un ambiente di studio e lavoro sempre più inclusivo e non discriminatorio, rimuovendo le discriminazioni di genere sotto il profilo organizzativo e culturale. Nasce per questo il primo Piano per l'uguaglianza di genere recentemente approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione dell'Università di Cagliari. Quello cagliaritano è uno dei primi atenei italiani a dotarsi di uno strumento di questo genere. Il Piano per l'uguaglianza di genere nasce nell'ambito del progetto "Supporting the promotion of equality in research and academia", finanziato nel 2018 dalla Commissione europea nell'ambito del programma europeo Horizon 2020. Con questa iniziativa l'Università di Cagliari è impegnata in un percorso quadriennale con altri tre enti di ricerca europei, due enti finanziatori (tra i quali la regione autonoma della Sardegna) e due partner tecnici esperti in politiche per la parità di genere nel mondo della ricerca. Il Piano di uguaglianza dell'Ateneo cagliaritano è stato sviluppato coinvolgendo tutte le componenti dell'ateneo con interviste, momenti di co-progettazione e una capillare attività di consultazione. (segue) (Rsc)