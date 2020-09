Sardegna: dall'Università di Cagliari un piano per l'uguaglianza di genere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano contiene 32 azioni, divise in 4 aree chiave, che tracciano un percorso di cambiamento istituzionale di medio-lungo periodo, pensato per diventare parte integrante dell'identità e del funzionamento dell'ateneo del capoluogo sardo. "La costruzione di un gender equality plan è un momento importante per un'istituzione - spiega Luigi Raffo, responsabile scientifico del progetto Supera -. E' il momento in cui guarda a se stessa in termini critici, cerca di capire da dove provengono le inefficienze di cui le diseguaglianze sono il frutto e cerca di impostare le azioni per eliminare tali ostacoli. Abbiamo inquadrato questo processo nella cornice di un progetto selezionato, finanziato e monitorato dalla Comunità europea, con scadenze e obiettivi definiti. Abbiamo lavorato con un gruppo di lavoro interdisciplinare, con diverse sensibilità e aspettative. La nostra Università sta seguendo questo percorso, non senza fatica, ma certamente con grandi soddisfazioni". (Rsc)