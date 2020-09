Imprese: Banco Bpm con Caritas a sostegno delle famiglie venete a Venezia, Verona, Vicenza e Treviso (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Treviso, prosegue la nota, il centro di ascolto della Caritas e il Centro aiuto vita accompagnano ordinariamente 250 mamme con bambino in difficoltà economica: il progetto permetterà l’acquisto di panieri mensili per la prima infanzia per i nuclei in maggiore difficoltà, composti da beni alimentari specifici, prodotti per l’igiene e la cura della persona, e indumenti. "È preziosa e significativa questa donazione da parte di Banco Bpm perché esprime attenzione alla vita che nasce e cresce, una fascia che non è stata sempre ben attenzionata anche in questo periodo di Covid-19: è un appello ad investire risorse per dare un presente dignitoso a tutti e offrire un futuro di speranza per tutti", ha spiegato Davide Schiavon, direttore della Caritas Diocesana tarvisina. A Verona, infine, il progetto consentirà di garantire sostegno all'istruzione di 50 ragazzi, offrendo l'opportunità alle famiglie in difficoltà di acquistare dispositivi elettronici e libri di testo e materiale didattico. Si avvierà poi un progetto di inserimento dei ragazzi in attività sportive ed educative di laboratorio nei quartieri popolari della città. "Dobbiamo vigilare affinché l’emergenza presente non finisca per toglierci la lucidità necessaria per edificare il futuro, e per questo occorre riservare ed investire risorse a favore delle giovani generazioni, per la loro educazione ed istruzione integrale, mentale, fisica, civica e culturale: l’attenzione alle situazioni più deboli e svantaggiate si presenta, ancora una volta, il migliore investimento per ogni collettività", ha commentato Gino Zampieri, direttore della Caritas Diocesana veronese. "Ecco perché siamo chiamati ad aiutare soprattutto quei minori che rischiano di venire estromessi dal sistema sociale a partire da una loro mancata integrazione iniziata già dal sistema scolastico: oggi ci sembra quindi prioritario da un lato favorire la piena fruizione alle attività scolastiche attraverso l’acquisto di dispositivi tecnologici e materiali didattici e dall’altro riallacciare il tempo scolastico a esperienze educative extracurricolari calibrate secondo i bisogni individuali", ha aggiunto. (Com)