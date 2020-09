Imprese: da Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cdp finanziamento da 23 milioni per Trevalli Cooperlat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trevalli Cooperlat, cooperativa agricola di Jesi (Ancona), ha sottoscritto un finanziamento da 23 milioni di euro con un pool di istituti finanziari costituito da Unicredit, in qualità di book runner e global coordinator con una quota di partecipazione di 10 milioni, Intesa Sanpaolo con sette milioni e Cassa depositi e prestiti per 6 milioni. Stando al relativo comunicato stampa, il finanziamento è suddiviso in due tranche: la prima di 11 milioni destinati a refinancing, della durata di 6 anni e assistita da garanzia del Fondo centrale di garanzia; la seconda, di 12 milioni e della durata di 10 anni, destinata a sostenere il fabbisogno di circolante e gli investimenti del gruppo del biennio 2020-2021. "L'intervento di finanziamento siglato tra Cooperlat, Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cdp è destinato a supportare lo sviluppo produttivo e commerciale della società: l'operazione ha l'intento di affrontare con maggior forza le modificate esigenze finanziarie dell'azienda, soprattutto a seguito del contesto emergenziale come quello che stiamo vivendo, con l'obiettivo di consolidare ulteriormente la struttura finanziaria valorizzando i marchi aziendali conosciuti sia in Italia che nel mondo per la loro genuinità e qualità", ha commentato il presidente di Cooperlat Pietro Cotellessa. Il sostegno di Unicredit ha piani di investimento e al miglioramento della struttura finanziaria di Trevalli Cooperlat, ha aggiunto Andrea Burchi, regional manager della banca per il Centro Nord, risponde alla nostra logica di sostegno al territorio e di accompagnamento delle realtà imprenditoriali italiane capaci di attivare percorsi di crescita virtuosi. (segue) (Com)