M5s: Castaldo, Regionali sono andate male, servono Stati generali

- I risultati delle elezioni regionali hanno evidenziato che il Movimento 5 stelle “sta perdendo tutto il suo radicamento sul territorio” ed è necessario “indicare soluzioni chiare” quanto prima. Lo scrive Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo, in un post su Facebook. “Abbiamo un problema, e non possiamo più nasconderlo sotto al tappeto voltandoci dall’altra parte, continuando a rintanarci come Movimento con la testa sotto la sabbia, vittime della sindrome dello struzzo”, aggiunge Castaldo, spiegando che “a livello centrale il M5s ha completamente abbandonato i nostri attivisti, i nostri candidati, e i nostri portavoce locali a loro stessi”. Sono venute a mancare, secondo Castaldo, “la struttura e le risorse per affiancare i territori nel modo più opportuno” e in alcuni casi, come in Toscana e nelle Marche, “i candidati presidente sono stati penalizzati ingiustamente”. Castaldo propone quindi di istituire un supporto di competenze al servizio degli attivisti ed eletti sul territorio ma anche un “organo di governance nazionale del Movimento, in cui siedano anche dei rappresentanti eletti sul territorio a tutti i livelli, dall’Europa fino ai comuni”. In tal senso, l’esponente del Movimento ha proposto di dare “la possibilità ai portavoce comunali e regionali e ai nostri attivisti di indire (magari con un numero minimo di richieste) delle votazioni su temi specifici che indirizzino il Movimento in una direzione piuttosto che in un’altra”.(Beb)