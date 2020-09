Sardegna: Regione in prima linea per inclusione sociale e occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è in prima linea per mettere in condizione le donne di partecipare attivamente al mercato del lavoro e mette in campo quasi tre milioni e mezzo di euro per avviare progetti di inclusione attiva rivolti alle donne in stato di disagio. E proprio l'incontro con i 15 beneficiari dell'Avviso per questi progetti sperimentali è stata l'occasione per l'assessore al Lavoro Alessandra Zedda per fare il punto della situazione. "La Regione sta attuando politiche attive per aumentare il grado di partecipazione nel mercato del lavoro delle donne - ha detto l'esponente dell'esecutivo regionale - in particolare di coloro in condizioni disagiate, per garantirne la permanenza anche all'arrivo dei figli o nel periodo di assistenza ai genitori anziani, nonché per promuovere l'empowerment delle donne occupate e la valorizzazione della loro esperienza professionale quali driver per la competitività dell'intero sistema socio-economico regionale". (segue) (Rsc)