Campania: siglata convenzione tra ordine architetti e Comune di Somma Vesuviana (Na)

- "Siglato, questa mattina, presso la sede di piazzetta Matilde Serao, a Napoli, l'accordo tra l'Ordine degli architetti Ppc di Napoli e provincia e il comune di Somma Vesuviana per le attività di formazione di giovani professionisti presso gli uffici dell'Ente locale (settori urbanistica, gestione del territorio e lavori pubblici). A firmare la convenzione il presidente dell'Ordine partenopeo, Leonardo Di Mauro, e il sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno". L'annuncio in una nota: "L'attività di formazione, che coinvolgerà al massimo tre professionisti a semestre, durerà sei mesi e potrà essere rinnovata per ulteriori sei. Agli architetti, che saranno selezionati secondo procedure individuate dal comune di Somma Vesuviana, potrà essere riconosciuto, a carico del bilancio comunale, un rimborso di 400 euro al mese nonché la polizza assicurativa contro infortuni e malattie. Ai professionisti impegnati nell'attività di formazione saranno altresì riconosciuti crediti formativi". (Ren)