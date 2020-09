Innovazione: Politecnico di Milano si aggiudica la prima edizione del Leonardo Drone Contest (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato della prima edizione del Leonardo Drone Contest, come evidenziato nella presentazione del progetto durante la diretta da Laurent Sissmann, ha mostrato le potenzialità di fruttuosa collaborazione tra industria e università, messa in atto in questi mesi attraverso il lavoro, l’impegno e l’ingegno dei dottorandi e dei colleghi dei team. E in tale ottica, prosegue la nota, l’Università di Bologna è stata insignita con il dottorando Lorenzo Gentilini e il professore Lorenzo Marconi dal "premio speciale della giuria”. L'evento, si legge nel comunicato, mira infatti a favorire lo sviluppo sia delle tecnologie relative all’intelligenza artificiale applicata ai sistemi unmanned sia la nascita di un ecosistema che coinvolga, grande imprese, atenei, Pmi, spin off e startup. La competizione, iniziata ufficialmente nel giugno 2019, con oggi chiude il primo dei tre capitoli previsti e terminerà nel 2022. Durante i contest dei prossimi due anni i dottorandi svilupperanno e proporranno capacità più innovative applicate ai sistemi di droni. Il Contest, prosegue la nota, è l’unica competizione in Italia nella quale le università si sfidano in una gara di intelligenza artificiale, e Leonardo rappresenta oggi l’unica realtà in ambito europeo in grado di fornire soluzioni a pilotaggio remoto complete (progettando e sviluppando tutti gli elementi di un sistema drone based) per missioni di intelligence, sorveglianza, monitoraggio, acquisizione informazioni, integrando piattaforme, sensori radar ed elettroottici, sistemi di missione e stazioni di controllo a terra. Lo sviluppo di tecnologie e applicazioni in ambito unmanned rientra tra i punti rilevanti del Piano strategico della società che si pone l’obiettivo di seguire un sentiero di crescita sostenibile e incrementare la competitività del Gruppo nel lungo periodo. (Com)