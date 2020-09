Imprese: Ubi Banca proroga misure sostegno a clientela per operazioni di credito su pegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle misure adottate e volte a sostenere le attività e la clientela colpite dall’emergenza Covid-19, Ubi Banca ha deciso di protrarre ulteriormente, fino al prossimo mese di novembre, la vendita delle polizze pegno scadute nei mesi di dicembre 2019, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, oltre che in scadenza nel prossimo mese di ottobre 2020. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa, in cui si ricorda la presenza di Ubi con sportelli dedicati all’attività di credito su pegno nelle città di Milano, Monza, Pavia, Como, Crema, Varese, Bergamo, Brescia, Pesaro, Fossombrone, Macerata e Roma. (Com)