Napoli: domani al Maschio Angioino con Anpi e assessore De Majo targa in memoria dei caduti

- Domani, giovedì 24 settembre alle 10.30 al Maschio Angioino di Napoli sarà presentato alla stampa il progetto di sponsorizzazione che l'Associazione nazionale partigiani d'Italia sta conducendo per la manutenzione straordinaria di dieci epigrafi in memoria dei caduti ubicate sul territorio cittadino (in via Fontanelle, in via Villari, in via Santa Brigida, in via Benedetto Croce, in via Santa Maria della Neve, in vico delle Fiorentine, in Largo Torretta, sul ponte Maddalena Cerasuolo, in piazzetta Sedil Capuano, e infine nel cortile del Maschio Angioino). L'iniziativa farà da prologo alle celebrazioni del 77° anniversario delle Quattro Giornate promosse dal 26 settembre al 1° ottobre 2020 dall'assessorato alla Cultura e al Turismo col titolo "Le quattro giornate di Napoli. La Resistenza e le Resistenze della libertà dal '43 ad oggi. Ai piedi dello scalone monumentale che porta alla Sala dei Baroni, giovedì 24 alle ore 10.30 sarà scoperta la lapide appena restaurata su cui è incisa la motivazione del conferimento alla città della Medaglia d'Oro al Valor militare conferita il 10 settembre 1944 ed apposta nel 1948 dall'allora presidente della Repubblica, Luigi Einaudi. Saranno presenti, con l'assessore de Majo, i rappresentanti dell'Anpi, dell'Icsr e di Artes, la ditta incaricata del progetto di restauro delle lapidi che, domenica 27 settembre sarà inoltre organizzatrice di un tour alla scoperta delle epigrafi già restaurate che raccontano, in particolare, la storia della Resistenza delle Quattro Giornate nei Rioni Sanità e Materdei. (Ren)