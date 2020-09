Cultura: Gallerie d'Italia, dal 25 settembre prende il via la mostra Napoli Liberty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Gallerie d’Italia – Palazzo Zevallos Stigliano, sede museale di Intesa Sanpaolo a Napoli, presentano dal 25 settembre 2020 al 24 gennaio 2021 la mostra Napoli Liberty. “N'aria 'e primmavera”, a cura di Luisa Martorelli e Fernando Mazzocca e con l’allestimento di Lucia Anna Iovieno. Stando alla nota pubblicata sul sito della banca, con più di settanta opere tra dipinti, sculture, gioielli e manifatture varie, la mostra mette in luce la diffusione dello stile modernista e i caratteri originali dell’arte a Napoli nel periodo che va dal 1889 al 1915. "La mostra celebra la straordinaria eleganza dell’arte Liberty a Napoli, ricordandoci l’unicità del patrimonio nazionale, imprescindibile risorsa del nostro paese: non può esserci ricostruzione, ripresa morale, sociale ed economica senza la bellezza che l’arte e la cultura sanno donare", ha commentato Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo. "Questa iniziativa conferma il forte legame che unisce la banca a Napoli: un legame che le Gallerie d’Italia in tredici anni di intensa attività hanno saputo rafforzare, concorrendo ad arricchire l’offerta culturale in città", ha aggiunto. (Com)