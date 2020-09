Regionali: Verdi, a Napoli noi più votati di Lega e Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato elettorale di Europa Verde-Demos in Campania ha permesso di rieleggere con un plebiscito di voti il consigliere regionale uscente, Francesco Emilio Borrelli, e tanti consiglieri comunali, soprattutto nel napoletano: a Frattamaggiore, Caivano, Ercolano, Mugnano e San Giorgio a Cremano". Lo hanno affermato in una nota i Verdi che hanno aggiunto: "Oltre al successo personale del capolista Francesco Emilio Borrelli, riconfermato con circa 16mila voti, va sottolineato lo straordinario risultato nella città di Napoli, dove la lista di Europa Verde arriva al 4.4%, diventando il quarto partito cittadino, superando anche la Lega di Salvini e Forza Italia. In alcuni quartieri di Napoli la lista di Europa Verde ha superato l'8%, con percentuali significative ed è andata sopra il 5% in diverse municipalità". (Ren)