Lavoro: Poste Italiane, pensioni di ottobre in pagamento da venerdì 25 settembre

- Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di ottobre verranno accreditate a partire da venerdì 25 settembre per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. Stando alla relativa nota, i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre settemila Postamat senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti nell’ufficio postale dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: i cognomi dalla A alla B venerdì 25 settembre; dalla C alla D la mattina di sabato 26 settembre; dalla E alla K lunedì 28 settembre; dalla L alla O martedì 29 settembre; dalla P alla R mercoledì 30 settembre; e dalla S alla Z giovedì primo ottobre. Poste Italiane ricorda inoltre che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i Carabinieri. (Com)