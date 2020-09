Pompei: il Parco archeologico aderisce a Giornate Europee del Patrimonio 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parco Archeologico di Pompei parteciperà anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio 2020 indette sabato e domenica in tutti i luoghi statali della cultura dal Ministero per i beni e le attività culturali con approfondimenti su campagne di scavo e interventi di restauro a Pompei, visite guidate a Stabia, Oplontis e a Villa Regina e percorsi serali illuminati al costo simbolico di 1 euro. L'annuncio in una nota: "Il tema delle giornate europee del Patrimonio del 2020 è Imparare per la vita e prende spunto da quello proposto dal Consiglio d’Europa “Heritage and Education – Learning for Life”, per richiamare i benefici che derivano dall’esperienza culturale e dalla trasmissione delle conoscenze nella moderna società. L’intento è quello di riflettere sul ruolo che la formazione ha avuto, e continua ad avere, nel passaggio di informazioni, conoscenze e competenze alle nuove generazioni, e sul valore che il sapere tradizionale può assumere in rapporto alle inedite sfide del presente e al crescente peso della moderna tecnologia". (segue) (Ren)