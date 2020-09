© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche oggi siamo la Regione con più contagi in Italia. Continuerò a denunciare ed a sollecitare azioni più incisive. Per la prevenzione, per essere più attrezzati nella risposta sanitaria. Per raccontare la verità io parlo e continuerò a parlare". Lo ha scritto sui social Stefano Caldoro.(Ren)