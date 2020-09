Sardegna: ad Orune un migliaio di persone sottoposte a tampone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad Orune, nel nuorese, un migliaio di persone si sono messe in fila quest'oggi per effettuare il tampone nell'aula magna delle scuole medie del paese dopo l'ordinanza di chiusura firmata ieri dal sindaco, una sorta di lockdown morbido, per fronteggiare l'impennata di casi di contagio in paese arrivati a 52 con 150 persone in quarantena. Quasi un migliaio i test già effettuati dal team sanitario giunto da Cagliari e coordinato dal Servizio di Igiene Pubblica di Nuoro e Lanusei. Domani e dopodomani sono previsti altri test ai quali si sottoporanno tutti i rimanenti cittadini del paese (complessivamente 2300). Per anziani e disabili il tampone verrà effettuato a domicilio. Già domani sera dovrebbero essere resi noti i risultati dei primi test che verranno processati al Policlinico di Monserrato. (Rsc)