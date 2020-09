Migranti: in 20 sbarcano su coste meridionali Sardegna, fra loro donna incinta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti migranti, fra cui una donna incinta, sono sbarcati nella notte sulle coste sarde in due diversi momenti. A Teulada una motovedetta della Guardia di finanza ha intercettato un barchino con sette persone a bordo fra cui una donna in attesa. Il secondo sbarco è avvenuto nel Poligono di Teulada e, anche stavolta, il barchino è stato individuato dalle Fiamme gialle. A prendere terra sono state 12 persone di nazionalità algerina: uno di loro era ferito ad una caviglia. I 20 migranti sono stati accompagnati nel centro di accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena dopo essere stati sottoposti alle procedure di identificazione e alle visite mediche. (Rsc)