Imprese: Banco Bpm con Caritas a sostegno delle famiglie venete a Venezia, Verona, Vicenza e Treviso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue la collaborazione tra Banco Bpm e Caritas per affrontare i nuovi bisogni, nati dall’inedito contesto socio-economico creato dalla pandemia. Come è emerso dai monitoraggi condotti da Caritas, in soli tre mesi, da marzo a maggio, sono state 450 mila le persone che si sono rivolte ai servizi delle Caritas presenti su tutto il territorio nazionale, un terzo delle quali non si era mai affacciata prima ai centri di aiuto. Stando al relativo comunicato stampa, per la maggior parte di queste persone la pandemia ha rappresentato un baratro di impoverimento, paura per il futuro e sfiducia che anche oggi continua: dopo una prima fase di notevole impegno che, grazie alla collaborazione tra Banco Bpm e Caritas, ha permesso la realizzazione di importanti progetti di sostegno in dieci grandi città italiane tra cui Padova, ora l'azione si concentrerà sul Veneto, in particolare su Treviso, Verona, Vicenza, e Venezia per un ammontare complessivo di 100 mila euro. "Banco Bpm si è molto impegnato in questi mesi per dare il proprio sostegno a fronteggiare l’emergenza Covid-19, erogando donazioni per circa quattro milioni di euro a livello nazionale: tra i tanti progetti avviati a livello locale vi è quello in collaborazione con Caritas che coinvolge le città di Verona, Vicenza, Venezia e Treviso", ha commentato Leonardo Rigo, responsabile della Direzione territoriale Verona e Nord Est di Banco Bpm, sottolineando come l'emergenza abbia fatto emergere nuove situazioni di disagio che non possono essere ignorate e trascurate. "Grazie a Caritas e a questi progetti potremo aiutare tante famiglie in difficoltà dando loro la possibilità di garantire ai loro figli tutta una serie di sostegni per la loro crescita e la loro educazione", ha concluso. (segue) (Com)