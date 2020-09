Sardegna: allarme per l'ospedale Rizzeddu di Sassari, in 100 rischiano il licenziamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel frattempo - ha denunciato il capogruppo del M5s - 13 pazienti sono stati già trasferiti da Sassari ad Ussassai, per l'inagibilità di uno dei tre edifici delle cliniche sassaresi. E' successo da un giorno all'altro, e il risultato è che queste persone hanno perso il contatto con i parenti". "Si tratta di un esempio di superficialità nella gestione della sanità regionale - ha affermato Gianfranco Ganau, capogruppo del Partito democratico - di incapacità di far fronte alle urgenze e di scarsa attenzione per i pazienti. Il mancato bando per la gestione dei locali di Rizzeddu è dovuto al fatto che la nuova riforma sanitaria ha bloccato tutto, ma su questi problemi richiediamo attenzione massima". (Rsc)