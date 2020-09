Regionali: Presutto (M5s), aggredito ai seggi da rappresentante di lista Pd a Napoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presutto ha spiegato: "I fatti sono stati raccolti in una apposita denuncia presentata alla Questura di Napoli e ora chiedo alla ministra dell'Interno di attivarsi prontamente affinché in ogni collegio d'Italia sia assicurata la trasparenza del processo elettorale, anche se necessario rafforzando le risorse in capo alle forze dell'ordine per garantire una presenza più capillare nei seggi". E ancora, dopo aver annunciato che "a seguito dell'episodio, in un'ottica di trasparenza e condivisione dei problemi, Presutto ha provveduto tempestivamente a contattare la segreteria nazionale del Partito Democratico retta da Nicola Zingaretti", il parlamentare ha spiegato: ""Fino a questo momento non ho saputo di alcuna condanna dell'episodio né ho ricevuto nessun messaggio di solidarietà da parte del segretario Zingaretti, o la notizia che sia stata avviata un'analisi interna per verificare chi rappresenti il Pd nei seggi elettorali". (Ren)