- I carabinieri hanno sequestrato un opificio in cui avvenivano le zincature a Striano, in provincia di Napoli. Dai controlli dei militari sarebbe emerso che le acque reflue non sarebbero state sottoposte a trattamento imposto dalle normative e inoltre sarebbero stati scoperti piccoli depositi di rifiuti speciali pericolosi costituiti da residui di vernici e sverniciatori. (Ren)