Coronavirus: in Abruzzo 22 nuovi casi e due decessi

- Sono complessivamente 4.249 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 22 nuovi casi (di età compresa tra 9 e 69 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti sale invece a 477 con un incremento di due unità: si tratta di due uomini della provincia di Chieti, di 70 e 60 anni, uno dei quali deceduto lunedì. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3012 dimessi/guariti (due in più rispetto a ieri). Il totale degli attualmente positivi nella regione si attesta quindi a 760 persone con un incremento di 18. Per quanto riguarda i tamponi, ne sono stati eseguiti 1.848 nelle ultime 24 ore, portando il totale da inizio emergenza a 189.052. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 55 (uno in più rispetto a ieri), mentre sono 701 (18 in più) i positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Calano le terapie intensive, che con un paziente in meno si attestano a quattro. Sul totale dei casi positivi, 600 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 1.007 in provincia di Chieti, 1.820 in provincia di Pescara, 787 in provincia di Teramo, e 33 fuori dalla regione, per cui sono in corso verifiche sulla provenienza. (Gru)