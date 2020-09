Campania: De Luca, Giancarlo Siani esempio di rigore e coraggio civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trentacinque anni fa l’assassinio, per mano della camorra, del giornalista Giancarlo Siani, esempio di rigore e coraggio civile, testimone di verità e amore per la nostra terra. La Regione Campania, attraverso la Fondazione Polis e iniziative come Scuola Viva, sostiene progetti per promuovere la legalità e la sicurezza, in ogni quartiere e in ogni territorio. Coltiviamo e costruiamo la speranza nel futuro". Lo ha scritto sui social il governatore della Campania Vincenzo De Luca. (Ren)