Campania: Nappi (Lega), con noi finisce era delle finte opposizioni

- “Non solo De Luca non si informa di quanto accade in Campania, ma evidentemente non legge neppure i giornali”. Lo ha dichiarato in una nota ilneo consigliere eletto Severino Nappi, di Lega Campania: “Le notizie di oggi parlano di ulteriore aumento dei contagi, di caos scuola e di paralisi dei trasporti e lui che fa? Continua a festeggiare. Se crede di poterlo fare nei prossimi 5 anni si illude. Il tempo delle fritture e dell’inerzia, tollerate dalle finte opposizioni, è finito. Noi della Lega non faremo sconti a nessuno”. (Ren)