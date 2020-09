Napoli: Del Giudice, venerdì a Forcella l'evento "Puliamo il Mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì 25 settembre dalle ore 10 alle ore 13, in Piazza Calenda nel quartiere Forcella a Napoli avrà luogo un'inedita edizione di Puliamo il Mondo 2020 (causa limitazioni covid). L'evento è promosso da Legambiente Parco letterario Vesuvio, dall'assessorato all'Ambiente del Comune di Napoli, dall'Asia Napoli in collaborazione con la Rete Forcella e la Comunità Slow Food Forcella. "Per Puliamo il Mondo 2020 - ha spiegato l'assessore Del Giudice - abbiamo scelto come prima tappa napoletana, il quartiere Forcella, in particolar modo il cippo di Forcella e la fontana della Scapigliata, due luoghi simbolo per pulire il mondo dai pregiudizi e dare spazio ai temi dell'integrazione, della convivenza e della comunità, soprattutto alla luce delle continue manifestazioni di odio e violenza nella società reale e in quella virtuale, una violenza che spesso travolge anche i beni architettonici e culturali.La mattinata sarà interessata da diversi momenti di sensibilizzazione e partecipazione civica sul rispetto dei beni culturali e sul recupero ambientale". Per l'occasione Asia Napoli, con un suo punto informativo, promuoverà una campagna di comunicazione con l'obiettivo di incentivare gli utenti sul tema della corretta differenziazione e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti. Inoltre, sarà presentato il progetto Fare Comunità (Famiglie responsabili per una comunità educante ed attiva), che punterà al coinvolgimento delle famiglie e di tutta la comunità del quartiere Forcella per il recupero ambientale e la valorizzazione culturale e turistica. (segue) (Ren)