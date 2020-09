Napoli: Del Giudice, venerdì a Forcella l'evento "Puliamo il Mondo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come prima azione del progetto, durante la manifestazione, sarà distribuito un breve questionario per gli abitanti del quartiere. Il quartiere tutto è chiamato a testimoniare la sua voglia di cambiamento e di collaborazione con le istituzioni per restituire valore al suo patrimonio culturale e artistico, qualità ambientale e vivibilità a tutto il territorio. All'evento sarà presente l'assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice, il presidente di Asia Napoli Maria de Marco, il presidente del circolo di Legambiente parco letterario Vesuvio Paola Silvi e il responsabile del progetto Fare Comunità (Ren)