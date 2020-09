Droga: scoperta piantagione di marijuana nel Parco dei Colli Aminei a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Guardia di finanza di Napoli hanno sequestrato una piantagione di marijuana nel parco dei Colli Aminei. Le piante di cannabis indica, circa 80, erano alte in alcuni casi oltre 3 metri, per un peso totale di circa 450 chili. La piantagione era in una zona del parco interdetta al pubblico e di difficile accesso. Contestualmente è stato arrestato un 27enne di Marano di Napoli che curava e raccoglieva le piante appoggiandosi a un bivacco con tenda da campeggio vicino alla piantagione. (Ren)