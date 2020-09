Imprese: Appendino, Leonardo Drone Contest favorisce ecosistema per raccogliere sfide innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Leonardo Drone Contest è un evento molto importante, che favorisce la costruzione di un ecosistema di aziende, istituzioni e atenei che lavorando in modo compatto sono in grado di raccogliere le sfide dell'innovazione, trasformando i grandi cambiamenti in opportunità economiche e di miglioramento dei servizi. Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervenuta oggi alla premiazione della prima edizione del Leonardo Drone Contest, un progetto di open innovation ideato e sviluppato dalla società per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. "Siamo contenti che Leonardo, come ha sempre fatto, lavori insieme alla città sulla filiera dell'innovazione, dedicando particolare attenzione ai droni: Torino è stata riconosciuta come centro strategico per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, e dobbiamo lavorare per accompagnare il paese in questa grandissima sfida", ha detto, congratulandosi con i partecipanti al contest e dicendosi "orgogliosa di avere realtà sul nostro territorio che raccolgono queste sfide di sviluppo per migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini". (Ems)