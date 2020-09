M5s: Iovino, Caivano, Giugliano e Pomigliano diventino modello da esportare ovunque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intesa che il Movimento 5 stelle ha siglato a Caivano, Pomigliano e Giugliano ha premiato, al momento, un progetto concreto e realizzabile per i territori e la scelta di chi lo incarnerà". Lo ha dichiarato il deputato M5s e facilitatore regionale in Campania per i rapporti interni Luigi Iovino. "Un'intesa - ha spiegato Iovino - scaturita grazie al lavoro che noi facilitatori regionali abbiamo portato avanti a testa bassa in ciascuno dei tre comuni al voto con gli attivisti, i portavoce uscenti, ma anche con i tanti cittadini che hanno creduto nel nostro progetto. La battaglia è aperta a Pomigliano e a Giugliano, ma sono fiducioso che alla fine a trionfare sarà la credibilità, la competenza e la passione coniugate con idee concrete per il rilancio e il bene comune. Ora dobbiamo guardare avanti e prendere questa esperienza come modello da esportare in ogni altra realtà territoriale, in ogni comune piccolo, grande o capoluogo. La strada è spianata, abbiamo il dovere di percorrerla portando con noi l'esperienza, i principi e ogni singolo valore fondante del Movimento 5 stelle", ha concluso. (Ren)