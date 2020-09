Piemonte: Cirio, settore aerospaziale dà grandi soddisfazioni e posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte e la città di Torino si confermano capitali del distretto aerospaziale italiano: un settore in cui crediamo, che dà grandi soddisfazioni economiche e che può portare opportunità importanti in termini di posti di lavoro. Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto oggi alla premiazione della prima edizione del Leonardo Drone Contest, un progetto di open innovation ideato e sviluppato dalla società per promuovere lo sviluppo dell'intelligenza artificiale applicata all'ambito dei sistemi senza pilota. "Il Contest unisce l'intelligenza artificiale ai droni: elementi che ci fanno ben sperare per il futuro essendo la nostra regione ricca di territori montuosi e colline, in cui i sistemi a guida autonoma potrebbero contribuire ad avere un controllo del territorio ancora più di qualità", ha detto. (Ems)