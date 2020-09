Sardegna: minacce e violenze contro genitori per estorcere denaro, 43enne in manette ad Iglesias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una lunga serie di minacce finalizzate ad ottenere denaro dai suoi genitori per l'acquisto della droga, una lunga scia di violenze che per un 43enne, già noto alle Forze dell'ordine, ha avuto come epilogo l'arresto dopo l'ennesimo episodio: l'uomo, in stato di agitazione, ha sfondato il portoncino dell'abitazione dove si erano rifugiati i due anziani genitori ma è stato bloccato dagli agenti di una volante del commissariato di Iglesias, città in cui si sono svolti i fatti. Gli agenti sono stati allertati dalla nipote dei due coniugi. La situazione andava ormai avanti da mesi: il 43enne ad agosto aveva picchiato il padre fino a procurargli diverse fratture, motivo per il quale era stato sottoposto alla misura di allontanamento dalla casa familiare nonché al divieto di avvicinamento a tutti i luoghi frequentati dai suoi cari. Cosa che non l'ha però fermato, visto che ha continuato a minacciare i due anziani genitori per estorcere loro del denaro. Ora il 43enne si trova rinchiuso nel carcere di Uta per i reati di rapina ed estorsione. (Rsc)